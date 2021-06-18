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ОПУ попросил Госспецсвязи объяснить, как петицию о Татарове подписал "Джо Байден"

Пятница, 18 июня 2021, 15:29
ОПУ попросил Госспецсвязи объяснить, как петицию о Татарове подписал Джо Байден

Офис президента обратился за разъяснениями в Государственную службу специальной связи относительно подписи пользователя с именем "Biden Joe" под петицией об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Источник: пресс служба Офиса президента в комментарии "Украинской правде"

Детали: В Госспецсвязи Офису президента ответили, что предоставят "исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки". На данный момент петиция набрала необходимые 25 000 подписей.

Дословно: "Сегодня получено обращение от Офиса Президента Украины относительно возможной манипуляции с подписями при голосовании на сайте электронных петиций официального интернет-представительства Президента Украины.

Немедленно начато изучение данного инцидента и проверку информационной безопасностью. На обращение Офиса Президента Украины предоставим исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки. Главный приоритет - обеспечение надежной защиты электронных ресурсов органов государственной власти".

Что этому предшествовало: Петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подписал пользователь с именем "Biden Joe".

Петицию об увольнении заместителя Ермака подали 26 марта.

Украинская правда

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Темы: ТатаровЗеленский
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