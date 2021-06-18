У Польщі заявили про кібератаку з РФ на низку міністрів та урядовців

Віцепрем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський заявив, посилаючись на інформацію від контррозвідки та Агентства внутрішньої безпеки, що ціла низка польських міністрів і депутатів зазнали кібератаки.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

"Найважливіші посадовці Польщі, міністри та депутати зазнали кібератаки… Аналіз наших служб і спецслужб союзників дозволяє однозначно заявити, що кібератака була здійснена з території Російської Федерації і є масштабною", - заявив Качинський, який також є головою Комітету з нацбезпеки і питань оборони.

Він зазначив, що відповідні служби працюють над з’ясуванням деталей і збереженням доказів.

Нагадаємо, минулого тижня керівник канцелярії прем’єра Польщі Міхал Дворчик повідомив, що відповідні відомства отримали інформацію про злам його власної електронної пошти та пошти дружини, а також їхніх акаунтів у соцмережах. За його словами, зловмисники не могли отримати з пошти засекреченої та надтаємної інформації.

Згодом заступник речника "Право і справедливість" Радослав Фогель заявив, що хтось намагався отримати доступ до електронних пошт депутатів.