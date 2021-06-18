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В Польше заявили о кибератаке с РФ на ряд министров и чиновников

Пятница, 18 июня 2021, 15:58

Вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, ссылаясь на информацию от контрразведки и Агентства внутренней безопасности, что ряд польских министров и депутатов подверглись кибератаке.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

"Важнейшие должностные лица Польши, министры и депутаты, подверглись кибератаке ... Анализ наших служб и спецслужб союзников позволяет однозначно заявить, что кибератака была осуществлена ​​с территории Российской Федерации и является масштабной", - заявил Качиньский, который также является председателем Комитета по нацбезопасности и обороне.

Он отметил, что соответствующие службы работают над выяснением деталей и сохранением доказательств.

"Начиная с сегодняшнего дня, правоохранители сообщат об инциденте тем, кто подвергся атаке и потенциально мог пострадать от нее, и подскажут, как обезопасить электронную почту", - добавил Качиньский.

Он призвал "проявить осторожность и не вестись на сценарий операции, одна из главных целей которой является повредить польском обществу и дестабилизировать страну".

На прошлой неделе руководитель канцелярии премьера Польши Михал Дворчик сообщил, что соответствующие ведомства получили информацию о взломе его собственной электронной почты и почты жены, а также их аккаунтов в соцсетях. По его словам, злоумышленники не могли получить из почты засекреченной информации.

Впоследствии заместитель спикера "Право и справедливость" Радослав Фогель заявил, что кто-то пытался получить доступ к электронной почте депутатов.

Темы: ПольшаРосcиякибербезопасностьхакеры


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