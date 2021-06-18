Зеленський особисто сходив попрощатися з Чапкісом

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з українським хореографом, народним артистом України Григорієм Чапкісом.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Церемонія прощання відбулася в п’ятницю у будівлі Національної філармонії України в Києві.

Зеленський вшанував пам'ять Григорія Чапкіса та висловив співчуття його родині.

Пряма мова Зеленського: "Велика особистість. Невиправний оптиміст. Приклад для багатьох, хто присвятив своє життя танцю. Для мене Григорій Миколайович завжди живий".

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