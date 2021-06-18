Зеленський особисто сходив попрощатися з Чапкісом
П'ятниця, 18 червня 2021, 16:32
Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з українським хореографом, народним артистом України Григорієм Чапкісом.
Джерело: повідомлення Офісу президента
Деталі: Церемонія прощання відбулася в п’ятницю у будівлі Національної філармонії України в Києві.
Зеленський вшанував пам'ять Григорія Чапкіса та висловив співчуття його родині.
Пряма мова Зеленського: "Велика особистість. Невиправний оптиміст. Приклад для багатьох, хто присвятив своє життя танцю. Для мене Григорій Миколайович завжди живий".
Передісторія:
- Легендарний танцівник і хореограф, член журі "Танців з зірками" Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя 13 червня.
Українська правда