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Зеленський особисто сходив попрощатися з Чапкісом

П'ятниця, 18 червня 2021, 16:32
Зеленський особисто сходив попрощатися з Чапкісом

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з українським хореографом, народним артистом України Григорієм Чапкісом.

Джерело: повідомлення Офісу президента

Деталі: Церемонія прощання відбулася в п’ятницю у будівлі Національної філармонії України в Києві.

Зеленський вшанував пам'ять Григорія Чапкіса та висловив співчуття його родині.

Пряма мова Зеленського: "Велика особистість. Невиправний оптиміст. Приклад для багатьох, хто присвятив своє життя танцю. Для мене Григорій Миколайович завжди живий".

Передісторія:

  • Легендарний танцівник і хореограф, член журі "Танців з зірками" Григорій Чапкіс помер на 92-му році життя 13 червня. 

Українська правда

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Теми: Зеленськийкультура
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