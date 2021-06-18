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Зеленский лично сходил попрощаться с Чапкисом

Пятница, 18 июня 2021, 16:32

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с украинским хореографом, народным артистом Украины Григорием Чапкисом.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Церемония прощания состоялась в пятницу в здании Национальной филармонии Украины в Киеве.

Зеленский почтил память Григория Чапкиса и выразил соболезнования его семье.

Прямая речь Зеленского: "Большая личность. Неисправимый оптимист. Пример для многих, кто посвятил свою жизнь танцу. Для меня Григорий Николаевич всегда живой".

Предыстория:

  • Легендарный танцовщик и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни 13 июня.

Темы: Зеленскийкультура


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