Зеленский лично сходил попрощаться с Чапкисом

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с украинским хореографом, народным артистом Украины Григорием Чапкисом.

Источник: сообщение Офиса президента

Детали: Церемония прощания состоялась в пятницу в здании Национальной филармонии Украины в Киеве.

Зеленский почтил память Григория Чапкиса и выразил соболезнования его семье.

Прямая речь Зеленского: "Большая личность. Неисправимый оптимист. Пример для многих, кто посвятил свою жизнь танцу. Для меня Григорий Николаевич всегда живой".

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