Зеленский лично сходил попрощаться с Чапкисом
Пятница, 18 июня 2021, 16:32
Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии прощания с украинским хореографом, народным артистом Украины Григорием Чапкисом.
Источник: сообщение Офиса президента
Детали: Церемония прощания состоялась в пятницу в здании Национальной филармонии Украины в Киеве.
Зеленский почтил память Григория Чапкиса и выразил соболезнования его семье.
Прямая речь Зеленского: "Большая личность. Неисправимый оптимист. Пример для многих, кто посвятил свою жизнь танцу. Для меня Григорий Николаевич всегда живой".
Предыстория:
- Легендарный танцовщик и хореограф, член жюри "Танцев со звездами" Григорий Чапкис умер на 92-м году жизни 13 июня.