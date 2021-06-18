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У ЄС досягли згоди щодо секторальних санкцій проти Білорусі – ЗМІ

П'ятниця, 18 червня 2021, 16:31
Фото baj.by

Рада ЄС в понеділок ухвалить політичне рішення щодо секторальних санкцій проти Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Є домовленість про секторальні санкції ЄС щодо Білорусі та трьох областей: калій, банківська справа та нафта. Рада ЄС у закордонних справах дасть на це політичне зелене світло у понеділок, рішення буде доопрацьоване в наступні дні", – написав він.

Нагадаємо, цього тижня посли країн Євросоюзу затвердили рішення про запровадження санкції проти осіб та організацій, причетних до примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

Очікується, що рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 21 червня і, відповідно, набуде чинності.

Нагадаємо, 4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

Рішення було ухвалено після висновків Європейської ради, в яких глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну примусову посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня.

У висновках також засуджувалося затримання білоруським режимом журналіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги та містився заклик прийняти необхідні заходи, включаючи додаткові санкції проти фізичних осіб та суб'єктів господарювання та подальші секторальні економічні санкції.

Теми: ЄСБілорусьсанкції


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