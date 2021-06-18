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В ЕС достигли согласия по секторальным санкциям против Беларуси – СМИ

Пятница, 18 июня 2021, 16:31
Фото baj.by

Совет ЕС в понедельник примет политическое решение о секторальных санкциях против Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Есть договоренность о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси и трех областей: калий, банковское дело и нефть. Совет ЕС по иностранным делам даст на это политический зеленый свет в понедельник, решение будет доработано в последующие дни", – написал он.

Напомним, на этой неделе послы стран Евросоюза утвердили решение о введении санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 21 июня и, соответственно, вступит в силу.

Напомним, 4 июня Совет ЕС утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.

В выводах также осуждалось задержание белорусским режимом журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги и содержался призыв принять необходимые меры, включая дополнительные санкции против физических лиц и субъектов хозяйствования и дальнейшие секторальные экономические санкции.

Темы: ЕСБеларусьсанкции


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