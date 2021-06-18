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Справу "діамантових прокурорів" через 5 років почали заново слухати в суді

П'ятниця, 18 червня 2021, 17:43

Оболонський суд Києві почав заново розглядати справу "діамантових прокурорів", хоча до цього її роками розглядав Голосіївський суд столиці, проте прокурор подав клопотання про зміну підсудності через порушення розумних строків розгляду. 

Джерело: "Судовий репортер

Деталі: Йдеться про справу, де фігурують ексзаступник прокурора Київської області Олександр Корнієць, колишній перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін та їх імовірний спільник Валерій Гібаленко.

Повідомляється, що в лютому 2020-го року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора та направив справу до Оболонського суду Києва, тобто змінив підсудність. Мотивував клопотання прокурор порушенням розумних строків розгляду справи.  

Водночас, лише більше року тривало підготовче засідання в Оболонському суді. Адвокат Корнійця ще в січні просив передати справу до Деснянського суду Києва, оскільки там вже слухається одна справа його клієнта. 

24 травня Оболонський суд завершив підготовче засідання і призначив обвинувальний акт до розгляду. 

Почали слухати справу із допиту свідків, хоча прокурор наполягав, щоб першими вивчили письмові докази.

Вже 18 червня до суду викликали перших п’ять свідків. Але жоден не з’явився.

Наразі розгляд справи відкладений до 20 липня. 

Передісторія:

  • Справа "діамантових прокурорів" стосується першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна і заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця, яких затримали у липні 2015 року за підозрою в отриманні 3 мільйонів гривень хабара.
  • В результаті обшуку у них вдома і на роботі були вилучені гроші на загальну суму близько 500 тисяч доларів, а також коштовності та зброю.
  • У лютому 2017 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак заявляв, що в СБУ зачистили всіх, хто займався "діамантовими прокурорами".
  • 5 березня 2019 року у Києві було вбито власника ювелірного заводу Сергія Кисельова, який упізнав свої діаманти, вилучені при обшуках у Корнійця. 
  • 23 жовтня 2015 року за заявою Кисельова відкрили провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурором.

Теми: судпрокуратура


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