Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело "бриллиантовых прокуроров" через 5 лет начали заново слушать в суде

Пятница, 18 июня 2021, 17:43
Дело бриллиантовых прокуроров через 5 лет начали заново слушать в суде

Оболонский суд Киева начал заново рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров", хотя до этого его годами рассматривал Голосеевский суд столицы, однако прокурор подал ходатайство об изменении подсудности из-за нарушения разумных сроков рассмотрения.

Источник: "Судебный репортер"

Детали: Речь идет о деле, где фигурируют экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакина и их вероятный сообщник Валерий Гибаленко.

Сообщается, что в феврале 2020 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора и направил дело в Оболонский суд Киева, то есть изменил подсудность. Мотивировал ходатайство прокурор нарушением разумных сроков рассмотрения дела.

В то же время, только больше года длилось подготовительное заседание в Оболонском суде. Адвокат Корнийца еще в январе просил передать дело в Деснянский суд Киева, поскольку там уже слушается одно дело его клиента.

24 мая Оболонский суд завершил подготовительное заседание и назначил обвинительный акт к рассмотрению.

Начали слушать дело с допроса свидетелей, хотя прокурор настаивал, чтобы первыми изучили письменные доказательства.

Уже 18 июня в суд вызвали первые пять свидетелей. Но никто не появился.

Сейчас рассмотрение дела отложено до 20 июля.

Предыстория:

  • Дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 млн гривен взятки.
  • В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и оружие.
  • В феврале 2017 года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявлял, что в СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами".
  • 5 марта 2019 года в Киеве был убит владелец ювелирного завода Сергей Киселев, который узнал свои бриллианты, изъятые при обысках у Корнийца.
  • 23 октября 2015 года по заявлению Киселева открыли производство по вероятному присвоению бриллиантов прокурором.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
суд
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полиции
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрыв в суде Киева: подозреваемый закрылся внутри конвойного помещения
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: