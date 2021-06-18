Дело "бриллиантовых прокуроров" через 5 лет начали заново слушать в суде

Оболонский суд Киева начал заново рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров", хотя до этого его годами рассматривал Голосеевский суд столицы, однако прокурор подал ходатайство об изменении подсудности из-за нарушения разумных сроков рассмотрения.

Источник: "Судебный репортер"

Детали: Речь идет о деле, где фигурируют экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакина и их вероятный сообщник Валерий Гибаленко.

Сообщается, что в феврале 2020 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора и направил дело в Оболонский суд Киева, то есть изменил подсудность. Мотивировал ходатайство прокурор нарушением разумных сроков рассмотрения дела.

В то же время, только больше года длилось подготовительное заседание в Оболонском суде. Адвокат Корнийца еще в январе просил передать дело в Деснянский суд Киева, поскольку там уже слушается одно дело его клиента.

24 мая Оболонский суд завершил подготовительное заседание и назначил обвинительный акт к рассмотрению.

Начали слушать дело с допроса свидетелей, хотя прокурор настаивал, чтобы первыми изучили письменные доказательства.

Уже 18 июня в суд вызвали первые пять свидетелей. Но никто не появился.

Сейчас рассмотрение дела отложено до 20 июля.

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