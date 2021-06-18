Дело "бриллиантовых прокуроров" через 5 лет начали заново слушать в суде
Оболонский суд Киева начал заново рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров", хотя до этого его годами рассматривал Голосеевский суд столицы, однако прокурор подал ходатайство об изменении подсудности из-за нарушения разумных сроков рассмотрения.
Источник: "Судебный репортер"
Детали: Речь идет о деле, где фигурируют экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец, бывший первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакина и их вероятный сообщник Валерий Гибаленко.
Сообщается, что в феврале 2020 года Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора и направил дело в Оболонский суд Киева, то есть изменил подсудность. Мотивировал ходатайство прокурор нарушением разумных сроков рассмотрения дела.
В то же время, только больше года длилось подготовительное заседание в Оболонском суде. Адвокат Корнийца еще в январе просил передать дело в Деснянский суд Киева, поскольку там уже слушается одно дело его клиента.
24 мая Оболонский суд завершил подготовительное заседание и назначил обвинительный акт к рассмотрению.
Начали слушать дело с допроса свидетелей, хотя прокурор настаивал, чтобы первыми изучили письменные доказательства.
Уже 18 июня в суд вызвали первые пять свидетелей. Но никто не появился.
Сейчас рассмотрение дела отложено до 20 июля.
Предыстория:
- Дело "бриллиантовых прокуроров" касается первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца, которых задержали в июле 2015 года по подозрению в получении 3 млн гривен взятки.
- В результате обыска у них дома и на работе были изъяты деньги на общую сумму около 500 тысяч долларов, а также драгоценности и оружие.
- В феврале 2017 года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак заявлял, что в СБУ зачистили всех, кто занимался "бриллиантовыми прокурорами".
- 5 марта 2019 года в Киеве был убит владелец ювелирного завода Сергей Киселев, который узнал свои бриллианты, изъятые при обысках у Корнийца.
- 23 октября 2015 года по заявлению Киселева открыли производство по вероятному присвоению бриллиантов прокурором.