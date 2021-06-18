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Німеччина перетнула позначку у 50% вакцинованих першою дозою

П'ятниця, 18 червня 2021, 17:48

Вже більше половини населення Німеччини отримали щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це 18 червня заявив міністр охорони здоров’я Єнс Шпан.

Першою дозою у Німеччині щеплення отримали близько 41,5 млн осіб, що становить 50,1% населення країни. 

Завершили курс вакцинації вже 29,6 млн осіб.

Хоча статистика захворюваності у Німеччині і далі свідчить про спадання епідемії, експерти застерігають від подальшого послаблення карантинних обмежень - зокрема через ризик нового спалаху внаслідок поширення штаму Delta, вперше виявленого в Індії. 

"Найважливіше завдання - запобігти ще більшому поширенню штаму Delta у Німеччині", - заявила керівниця офісу канцлерки Ангели Меркель Хельга Браун.

За даними Інституту Роберта Коха, за тиждень до 6 червня штам Delta складав у Німеччині 6,2% виявлених випадків, тоді як за тиждень до того - ще 3,7%. 

Як повідомлялося, у Британії цей штам вже став домінуючим і складає понад 90% усіх нових заражень, а крива захворюваності після стабільного спадання знову пішла вгору.



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