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Германия пересекла отметку в 50% вакцинированных первой дозой

Пятница, 18 июня 2021, 17:48

Уже более половины населения Германии получили прививки от коронавируса по крайней мере первой дозой.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом 18 июня заявил министр здравоохранения Йенс Шпан.

Первой дозой в Германии прививки получили около 41,5 млн человек, что составляет 50,1% населения страны.

Завершили курс вакцинации уже 29,6 млн человек.

Хотя статистика заболеваемости в Германии и дальше свидетельствует о падение эпидемии, эксперты предостерегают от дальнейшего ослабления карантина - в частности, из-за риска новой вспышки в результате распространения штамма Delta, впервые обнаруженного в Индии.

"Важнейшая задача - предотвратить еще большее распространение штамма Delta в Германии", - заявила руководитель офиса канцлера Ангелы Меркель Хельга Браун.

По данным Института Роберта Коха, за неделю до 6 июня штамм Delta составлял в Германии 6,2% выявленных случаев, тогда как неделей ранее - еще 3,7%.

Как сообщалось, в Великобритании этот штамм уже стал доминирующим и составляет более 90% всех новых заражений, а кривая заболеваемости после стабильного падения снова пошла вверх.



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