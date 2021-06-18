Сурков порівняв Путіна із засновником Римської імперії

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков порівняв Володимира Путіна із засновником Римської імперії Октавіаном Августом.

Джерело: російський РБК, який цитує Суркова з інтерв’ю Financial Times

Деталі: Сурков, розмірковуючи про державний устрій, заявив, що після розпаду Радянського Союзу, до якого призвела одноманітність, людям потрібно було дати різноманітність. Проте, за його словами, різноманітність, яка з'явилася в країні в 90-і роки, "добивало Росію ще швидше".

За його словами, різноманітність потрібно контролювати, це дозволить створити "хороший компроміс між хаосом і порядком".

Пряма мова: "Передозування свободи смертельна для держави. Все, що служить ліками, може бути отрутою. Вся справа в дозуванні ".

Деталі: В інтерв'ю також Сурков Путіна з Октавіаном Августом. За словами Суркова, Путін не відміняв демократію, а поєднав "з монархічним архетипом російського правління".

Пряма мова: "Октавіан прийшов до влади, коли нація, люди боялися боротися. Він створив державу іншого типу. Це більше не була республіка... Він зберіг формальні інститути республіки - був сенат, був трибунал. Але всі звітували перед однією людиною і підпорядковувалися йому".