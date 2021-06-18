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Сурков сравнил Путина с основателем Римской империи

Пятница, 18 июня 2021, 18:41

Бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с основателем Римской империи Октавианом Августом.

Источник: русский РБК, который цитирует Суркова из интервью Financial Times

Детали: Сурков, рассуждая о государственном устройстве, заявил, что после распада Советского Союза, к которому привело однообразие, людям нужно было дать разнообразие. Однако, по его словам, разнообразие, которое появилась в стране в девяностые годы, "добивало Россию еще быстрее".

По его словам, разнообразие нужно контролировать, это позволит создать "хороший компромисс между хаосом и порядком".

Прямая речь: "Передозировка свободы смертельна для государства. Все, что служит лекарством, может быть ядом. Все дело в дозировке".

Детали: В интервью также Сурков сравнил Путина с Октавианом Августом. По словам Суркова, Путин не отменял демократию, а соединил "с монархическим архетипом российского правления".

Прямая речь: "Октавиан пришел к власти, когда нация, люди боялись бороться. Он создал государство другого типа. Это больше не была республика... Он сохранил формальные институты республики — был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему".

Темы: ПутинРосcия


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