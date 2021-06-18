Сурков сравнил Путина с основателем Римской империи
Бывший помощник президента России Владислав Сурков сравнил Владимира Путина с основателем Римской империи Октавианом Августом.
Источник: русский РБК, который цитирует Суркова из интервью Financial Times
Детали: Сурков, рассуждая о государственном устройстве, заявил, что после распада Советского Союза, к которому привело однообразие, людям нужно было дать разнообразие. Однако, по его словам, разнообразие, которое появилась в стране в девяностые годы, "добивало Россию еще быстрее".
По его словам, разнообразие нужно контролировать, это позволит создать "хороший компромисс между хаосом и порядком".
Прямая речь: "Передозировка свободы смертельна для государства. Все, что служит лекарством, может быть ядом. Все дело в дозировке".
Детали: В интервью также Сурков сравнил Путина с Октавианом Августом. По словам Суркова, Путин не отменял демократию, а соединил "с монархическим архетипом российского правления".
Прямая речь: "Октавиан пришел к власти, когда нация, люди боялись бороться. Он создал государство другого типа. Это больше не была республика... Он сохранил формальные институты республики — был сенат, был трибунал. Но все отчитывались перед одним человеком и подчинялись ему".