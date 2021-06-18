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Кулеба домовляється з Хорватією про спрощення поїздок для українців

П'ятниця, 18 червня 2021, 19:18

МЗС України домовляється з Хорватією про можливість спростити умови в’їзду для українських туристів та визнання українських свідоцтв про щеплення від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС України, це питання обговорював міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з хорватським колегою Горданом Грличем-Радманом.

"Дмитро Кулеба порушив питання спрощення умов поїздок українців до Хорватії в період туристичного сезону. Він також запропонував укласти домовленість про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19", - зазначає пресслужба МЗС.

На зустрічі обговорювалася також підготовка візиту до України прем’єра Хорватії для активізації політичного діалогу та економічної співпраці. 

Нагадаємо, за чинними правилами для перетину кордону Хорватії українцям потрібен ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону, або антиген-тест, зроблений за 48 годин, або підтвердження перенесеної хвороби (старий позитивний тест, не старіший 180 днів, але не "новіший" 11 днів), або довідка про проходження повного курсу вакцинації (вакцина Pfizer, Moderna, AstraZeneca), з останньою дозою зробленою не менше ніж за 14 днів до в’їзду в Хорватію.

При цьому, туристам обов’язково потрібно надати підтвердження бронювання готелів, кемпінгу, приватного будинку, яхти тощо, або надати докази, що людина володіє у Хорватії нерухомістю або яхтами. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ХорватіяКулеба Дмитро
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