Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба договаривается с Хорватией об упрощении поездок для украинцев

Пятница, 18 июня 2021, 19:18

МИД Украины договаривается с Хорватией о возможности упростить условия въезда для украинских туристов и признании украинских свидетельств о прививке от коронавируса - как и хорватских свидетельств в Украине.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, этот вопрос обсуждал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19", - отмечает пресс-служба МИД.

На встрече обсуждалась также подготовка визита в Украину премьера Хорватии для активизации политического диалога и экономического сотрудничества.

Напомним, по действующим правилам для пересечения границы Хорватии гражданам Украины нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, или антиген-тест, сделанный за 48 часов, или подтверждение перенесенной болезни (старый положительный тест, не старше 180 дней , но не "новее" 11 дней), или справка о прохождении полного курса вакцинации (вакцина Pfizer, Moderna, AstraZeneca), с последней дозой сделанной не менее чем за 14 дней до въезда в Хорватию.

При этом, туристам обязательно нужно предоставить подтверждение бронирования отелей, кемпинга, частного дома, яхты и т.п., либо предоставить доказательства права собственности на недвижимость или яхту в Хорватии.

Темы: ХорватияКулеба Дмитрий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Хорватия
Хорватия обвиняет Сербию в попытке присвоить часть национальных писателей
Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа
Правительство Хорватии поддержало признание Голодомора геноцидом украинцев
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: