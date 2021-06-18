Кулеба договаривается с Хорватией об упрощении поездок для украинцев

МИД Украины договаривается с Хорватией о возможности упростить условия въезда для украинских туристов и признании украинских свидетельств о прививке от коронавируса - как и хорватских свидетельств в Украине.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, этот вопрос обсуждал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.

"Дмитрий Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19", - отмечает пресс-служба МИД.

На встрече обсуждалась также подготовка визита в Украину премьера Хорватии для активизации политического диалога и экономического сотрудничества.

Напомним, по действующим правилам для пересечения границы Хорватии гражданам Украины нужен ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, или антиген-тест, сделанный за 48 часов, или подтверждение перенесенной болезни (старый положительный тест, не старше 180 дней , но не "новее" 11 дней), или справка о прохождении полного курса вакцинации (вакцина Pfizer, Moderna, AstraZeneca), с последней дозой сделанной не менее чем за 14 дней до въезда в Хорватию.

При этом, туристам обязательно нужно предоставить подтверждение бронирования отелей, кемпинга, частного дома, яхты и т.п., либо предоставить доказательства права собственности на недвижимость или яхту в Хорватии.