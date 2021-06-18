Білий дім заморозив надання Україні нового пакету озброєння та військової допомоги - ЗМІ

Білий дім готував для України новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів, включно з летальним озброєнням, але невідомо, чи він буде наданий.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє POLITICO з посиланням на слова чотирьох поінформованих джерел.

Повідомляється, що пакет готувався на тлі нарощування Росією своїх сил біля кордону з Україною та на окупованих територіях. Над питанням працювали Держдеп і Пентагон.

Згодом, як стверджують джерела, у Раді нацбезпеки поставили на паузу подальші кроки після того, як Росія оголосила про відведення своїх сил та розпочалася підготовка до зустрічі Джо Байдена і Владіміра Путіна у Женеві.

За словами одного за співрозмовників, пакет все ще "недоторканний" та може бути швидко наданий Україні.

POLITICO зазначає, що Washington Post першими повідомляли про те, що адміністрація Байдена розглядала надання такого пакету, але що Рада нацбезпеки заморозила його та яке саме озброєння могло бути надане - раніше не було відомо.

За словами двох джерел, у пакет можуть бути включені системи протиповітряної оборони малої дальності, стрілецька зброя та протитанкове озброєння.

Нагадаємо, 11 червня Міноборони США затвердило другу частину безпекової допомоги для України обсягом $150 млн у рамках Ініціативи з допомоги задля безпеки України (USAI). Він включає навчання, консультаційну підтримку і надання озброєння та має допомогти Україні захищатися і підвищувати сумісність своїх сил із НАТО.

Серед іншого, у рамках цього пакету Україна отримає протиартилерійські радари та системи для боротьби з ворожими безпілотниками.