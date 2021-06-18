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Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи - СМИ

Пятница, 18 июня 2021, 21:22
Белый дом заморозил предоставление Украине нового пакета военной помощи - СМИ

Белый дом готовил для Украины новый пакет военной помощи на 100 млн долларов, включительно с летальным вооружением, но сейчас неизвестно, будет ли он предоставлен.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает POLITICO со ссылкой на слова четырех проинформированных источников.

Сообщается, что пакет готовился на фоне наращивания Россией своих сил у границы с Украиной и на оккупированных территориях. Над вопросом работали Госдеп и Пентагон.

Впоследствии, как утверждают источники, в Совете нацбезопасности поставили на паузу дальнейшие шаги после того, как Россия объявила об отводе своих сил и началась подготовка к встрече Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.

По словам одного за собеседников, пакет все еще "нетронут" и может быть быстро предоставлен Украине. 

POLITICO отмечает, что Washington Post первыми сообщали о том, что администрация Байдена рассматривала предоставление такого пакета, но что Совет нацбезопасности заморозил его и какое именно вооружение могло быть предоставлено - ранее не было известно.

По словам двух источников, в пакет могут быть включены системы противовоздушной обороны малой дальности, стрелковое оружие и противотанковое вооружение.

Напомним, 11 июня Минобороны США утвердило вторую часть военной помощи для Украины объемом $150 млн в рамках Инициативы по помощи в целях безопасности Украины (USAI). Этот пакет включает обучение, консультационную поддержку и предоставление вооружения и должен помочь Украине защищаться и повышать совместимость своих сил с НАТО.

Среди прочего, в рамках этого пакета Украина получит противоартиллерийские радары и системы для борьбы с беспилотниками.

Подробнее о саммите США-РФ читайте в статье - Не только Украина: о чем договорятся в Женеве Байден и Путин,

а также Ловушка для Путина: какие последствия будет иметь встреча президентов США и РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
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