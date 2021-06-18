День Євро 2020: дві нічиї та перемога Швеції

18 червня з трьох зустрічей дві завершилися нічиєю, а Швеція перемогла свого суперника. З трьох голів, які цього дня забили, два – з пенальті.

Джерело: трансляція матчів

Деталі: Першим був матч групи Е між Швецією та Словаччиною. Більше часу не було голів, хоча моментів вистачало. На 75 хвилині шведському півзахиснику Робіну Квайсону навісили у центр штрафної, де його збив з ніг воротар суперників. Мартін Дубравка отримав жовту картку, а його команда – пенальті, яке реалізував Еміль Форсберг точним ударом в правий кут.

Наступними зустрілися Хорватія з Чехією. Вже на 33 хвилині після навісу з кутового хорват Деян Ловрен б’є ліктем чеського нападника Патріка Шика в ніс та розбиває його. Хоч рефері й не зафіксував порушення, після перегляду ВАР все ж призначив пенальті. Сам Шик його й реалізував, а Ловрен отримав жовту картку.

Вже на початку другого тайму Хорватія зрівняла рахунок. На 47 хвилині Іван Перішич отримав м’яч на лівому фланзі, обіграв декількох гравців, вийшов на ударну позицію і влучним ударом пробив у дев’ятку – 1:1.

До кінця матчу команди не вирішили, хто кращий. Шик - автор усіх голів збірної Чехії на цьому чемпіонаті.

У завершальному матчі дня ми побачили ще одну нічию, але суху – між Англією та Шотландією.

Команди виступили під рясним дощем, але це не вплинуло на якість гри. Шотландія провела дуже гарний матч, проте так і не реалізувала декілька гострих моментів на лондонському стадіоні Уемблі.

20-річного шотландця Біллі Гілмора обрали зіркою матча.

За результатами цих матчів Чехія посідає перше місце в групі D, Англія– друге, а Шотландія залишається на останньому. Швеція – перша в групі Е, але завтра буде відомо, чи збереже вона цю позицію.