Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

День Євро 2020: дві нічиї та перемога Швеції

П'ятниця, 18 червня 2021, 23:54
ФОТО: TWITTER.COM/EURO2020

18 червня з трьох зустрічей дві завершилися нічиєю, а Швеція перемогла свого суперника. З трьох голів, які цього дня забили, два – з пенальті.

Джерело: трансляція матчів

Деталі: Першим був матч групи Е між Швецією та Словаччиною. Більше часу не було голів, хоча моментів вистачало. На 75 хвилині шведському півзахиснику Робіну Квайсону навісили у центр штрафної, де його збив з ніг воротар суперників. Мартін Дубравка отримав жовту картку, а його команда – пенальті, яке реалізував Еміль Форсберг точним ударом в правий кут.

Наступними зустрілися Хорватія з Чехією. Вже на 33 хвилині після навісу з кутового хорват Деян Ловрен б’є ліктем чеського нападника Патріка Шика в ніс та розбиває його. Хоч рефері й не зафіксував порушення, після перегляду ВАР все ж призначив пенальті. Сам Шик його й реалізував, а Ловрен отримав жовту картку.

Вже на початку другого тайму Хорватія зрівняла рахунок. На 47 хвилині Іван Перішич отримав м’яч на лівому фланзі, обіграв декількох гравців, вийшов на ударну позицію і влучним ударом пробив у дев’ятку – 1:1.

До кінця матчу команди не вирішили, хто кращий. Шик - автор усіх голів збірної Чехії на цьому чемпіонаті.

У завершальному матчі дня ми побачили ще одну нічию, але суху – між Англією та Шотландією.

Команди виступили під рясним дощем, але це не вплинуло на якість гри. Шотландія провела дуже гарний матч, проте так і не реалізувала декілька гострих моментів на лондонському стадіоні Уемблі. 

20-річного шотландця Біллі Гілмора обрали зіркою матча.

За результатами цих матчів Чехія посідає перше місце в групі D, Англія– друге, а Шотландія залишається на останньому. Швеція – перша в групі Е, але завтра буде відомо, чи збереже вона цю позицію.

 

Роман Петренко, УП
Теми: футболШвеціяБританіяЧехія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

WSJ: США зменшують озброєння на Близькому Сході на користь викликів Китаю та Росії

Білий дім про затримку військової допомоги для України: Нонсенс

ВООЗ: “Дельта” стає домінуючим варіантом у світі

День Євро 2020: дві нічиї та перемога Швеції

Росія на тлі рекордних заражень відновлює авіасполучення з Туреччиною

Новини 18 червня: санкції проти двох олігархів, "Biden Joe"

Усі новини...
футбол
В центрі Києва показуватимуть матч Україна - Австрія на великому екрані
УЄФА може перенести фінал Євро-2020 з Лондона
"Путін - х#йло": в РФ обурилися через кричалку українських фанів і вимагають покарання
Останні новини
07:27
Доба на Донбасі минула без втрат — штаб
06:58
ЗМІ: США збираються до серпня домовитися з Іраном щодо ядерної угоди
06:20
27 робітників загинули в аварії в Перу
05:42
Поширення COVID: Україна — 49-та у світі, сьома в Європі
04:35
В ООН закликали до ембарго на постачання зброї до М’янми
03:38
WSJ: США зменшують озброєння на Близькому Сході на користь викликів Китаю та Росії
02:58
Наприкінці червня у Нідерландах ослаблять коронавірусні обмеження
02:06
Палестина скасувала угоду з Ізраїлем на обмін вакцинами
01:16
Білий дім про затримку військової допомоги для України: Нонсенс
00:40
ВООЗ: “Дельта” стає домінуючим варіантом у світі
Усі новини...