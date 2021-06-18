День Евро 2020: две ничьи и победа Швеции

18 июня из трех встреч две завершились вничью, а Швеция победила своего соперника. Из трех голов, которые сегодня забили, два - с пенальти.

Источник: трансляция матчей

Детали: Первым был матч группы Е между Швецией и Словакией. Больше времени не было голов, хотя моментов хватало. На 75 минуте шведскому полузащитнику Робину Квайсону навесили в центр штрафной, где его сбил с ног вратарь соперников. Мартин Дубравка получил желтую карточку, а его команда - пенальти, который реализовал Эмиль Форсберг точным ударом в правый угол.

Следующими встретились Хорватия с Чехией. Уже на 33 минуте после навеса с углового хорват Деян Ловрен бьет локтем чешского нападающего Патрика Шика в нос и разбивает его. Хотя рефери и не зафиксировал нарушение, после просмотра ВАС все же назначил пенальти. Сам Шик его и реализовал, а Ловрен получил желтую карточку.

Уже в начале второго тайма Хорватия сравняла счет. На 47 минуте Перишич получил мяч на левом фланге, обыграл нескольких игроков, вышел на ударную позицию и метким ударом пробил в девятку - 1: 1.

До конца матча команды не решили, кто лучше.

В заключительном матче дня мы увидели еще одну ничью, но сухую - между Англией и Шотландией.

Команды выступили под проливным дождем, но это не повлияло на качество игры. Шотландия провела очень хороший матч, однако так и не реализовала несколько острых моментов.

После этих матчей Чехия занимает первое место в группе D, Англия- второе, а Шотландия остается на последнем. Швеция - первая в группе Е, но завтра будет известно, сохранит ли она эту позицию.