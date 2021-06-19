Палестина скасувала угоду з Ізраїлем на обмін вакцинами

Палестина скасувала угоду, згідно з якою Ізраїль мав надати їй як мінімум мільйон вакцин проти COVID-19.

Джерело: BBC з посиланням на представника Палестинської адміністрації Ібрагіма Мелгема

Деталі: Коли з Ізраїлю до Палестини прибула перша партія вакцин з Ізраїлю, у Палестині заявили, що термін їх придатності виявився меншим, ніж очікувалося. На використання вакцин не вистачило часу, і угода не відбулася.

Як повідомив Мелгем, первинне постачання близько 90 тисяч доз не відповідало "специфікаціям, наведеним в угоді (між Ізраїлем та Палестиною – УП), і, відповідно, прем'єр-міністр Мохаммад Штай доручив міністру охорони здоров'я скасувати угоду".

Мелгем додав, що замість цього в Палестині чекатимуть на партії вакцин, які влада замовила напряму у виробника Pfizer.

Передісторія: Ізраїль підписав угоду з владою Палестини на постачання близько мільйона доз вакцини Pfizer, "термін придатності якої спливає", без зазначення строку придатності. Натомість палестинці повинні були надати Ізраїлеві стільки ж вакцин, скільки вони очікують від Pfizer пізніше в цьому році.