Палестина отменила соглашение с Израилем на обмен вакцинами
Палестина отменила соглашение, согласно которому Израиль должен был предоставить ей как минимум миллион вакцин против COVID-19.
Источник: BBC со ссылкой на представителя Палестинской администрации Ибрагима Мелхема
Детали: Когда из Израиля в Палестину прибыла первая партия вакцин из Израиля, в Палестине заявили, что срок их годности оказался меньше, чем ожидалось. На использование вакцин не хватило времени, и сделка не состоялась.
Как сообщил Мелхем, первичная поставка около 90 тысяч доз не соответствовала "спецификациям, приведенным в соглашении (между Израилем и Палестиной - УП), и, соответственно, премьер-министр Мохаммад Штай поручил министру здравоохранения отменить соглашение".
Мелхем добавил, что вместо этого в Палестине будут ждать партии вакцин, которые власть заказала напрямую у производителя Pfizer.
Предыстория: Израиль подписал соглашение с властями Палестины на поставку около миллиона доз вакцины Pfizer, "срок годности которых истекает", без указания срока годности. В свою очередь палестинцы должны были предоставить Израилю столько же вакцин, сколько они ожидают от Pfizer позже в этом году.