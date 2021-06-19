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Палестина отменила соглашение с Израилем на обмен вакцинами

Суббота, 19 июня 2021, 02:06
Палестина отменила соглашение с Израилем на обмен вакцинами

Палестина отменила соглашение, согласно которому Израиль должен был предоставить ей как минимум миллион вакцин против COVID-19.

Источник: BBC со ссылкой на представителя Палестинской администрации Ибрагима Мелхема

Детали: Когда из Израиля в Палестину прибыла первая партия вакцин из Израиля, в Палестине заявили, что срок их годности оказался меньше, чем ожидалось. На использование вакцин не хватило времени, и сделка не состоялась.

Как сообщил Мелхем, первичная поставка около 90 тысяч доз не соответствовала "спецификациям, приведенным в соглашении (между Израилем и Палестиной - УП), и, соответственно, премьер-министр Мохаммад Штай поручил министру здравоохранения отменить соглашение".

Мелхем добавил, что вместо этого в Палестине будут ждать партии вакцин, которые власть заказала напрямую у производителя Pfizer.

Предыстория: Израиль подписал соглашение с властями Палестины на поставку около миллиона доз вакцины Pfizer, "срок годности которых истекает", без указания срока годности. В свою очередь палестинцы должны были предоставить Израилю столько же вакцин, сколько они ожидают от Pfizer позже в этом году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израильвакцинациякоронавирус
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