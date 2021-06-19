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Наприкінці червня у Нідерландах ослаблять коронавірусні обмеження

Субота, 19 червня 2021, 02:58

У Нідерландах послаблять обмеження  з 26 червня після зменшення кількості випадків COVID-19 у країні.

Джерело: Reuters з посиланням на прем'єра-міністра Марка Рютте на пресконференції

Деталі: Зокрема, в країні не вимагатимуть носити маски – за винятком громадського транспорту та в аеропортах, де дистанція неможлива.

Крім того, з 26 червня знімуть більшість обмежень на розмір груп, якщо люди перебуватимуть на відстані не менше 1,5 м один від одного.

За словами Рютте, жодних нових обмежень на кількість гостей, допущених в магазини, бари і ресторани, не буде, якщо вони дотримуватимуться дистанції або покажуть, що були вакциновані або мають негативний результат тестування.

Уточнюється, що за останні тижні інфікування в Нідерландах впало до найнижчого рівня за дев'ять місяців, оскільки вакцинація набирає обертів.

Нагадаємо:

  • У Нідерландах підтверджено майже 1,7 млн випадків зараження COVID-19 і понад 27 тисяч смертей.
  • В країні зробили близько 13 млн щеплень.

Теми: коронавірусНідерланди


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