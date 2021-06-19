В конце июня в Нидерландах ослабят коронавирусные ограничения

В Нидерландах ослабят ограничения с 26 июня после уменьшения количества случаев COVID-19 в стране.

Источник: Reuters со ссылкой на премьер-министра Марка Рютте на пресс-конференции

Детали: В частности, в стране не будут требовать носить маски - за исключением общественного транспорта и в аэропортах, где дистанция невозможна.

Кроме того, с 26 июня снимут большинство ограничений на размер групп, если люди будут находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

По словам Рютте, никаких новых ограничений на количество гостей, допущенных в магазины, бары и рестораны, не будет, если они будут придерживаться дистанции или покажут, что были вакцинированы или у них есть отрицательный результат тестирования.

Уточняется, что за последние недели инфицирования в Нидерландах упали до самого низкого уровня за девять месяцев, поскольку вакцинация набирает обороты.

Напомним: