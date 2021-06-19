Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В конце июня в Нидерландах ослабят коронавирусные ограничения

Суббота, 19 июня 2021, 02:58
В конце июня в Нидерландах ослабят коронавирусные ограничения

В Нидерландах ослабят ограничения с 26 июня после уменьшения количества случаев COVID-19 в стране.

Источник: Reuters со ссылкой на премьер-министра Марка Рютте на пресс-конференции

Детали: В частности, в стране не будут требовать носить маски - за исключением общественного транспорта и в аэропортах, где дистанция невозможна.

Кроме того, с 26 июня снимут большинство ограничений на размер групп, если люди будут находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

По словам Рютте, никаких новых ограничений на количество гостей, допущенных в магазины, бары и рестораны, не будет, если они будут придерживаться дистанции или покажут, что были вакцинированы или у них есть отрицательный результат тестирования.

Уточняется, что за последние недели инфицирования в Нидерландах упали до самого низкого уровня за девять месяцев, поскольку вакцинация набирает обороты.

Напомним:

  • В Нидерландах подтверждено почти 1,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 27 тысяч смертей.
  • В стране сделали около 13 млн прививок.

Темы: коронавирусНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: