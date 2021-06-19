В конце июня в Нидерландах ослабят коронавирусные ограничения
В Нидерландах ослабят ограничения с 26 июня после уменьшения количества случаев COVID-19 в стране.
Источник: Reuters со ссылкой на премьер-министра Марка Рютте на пресс-конференции
Детали: В частности, в стране не будут требовать носить маски - за исключением общественного транспорта и в аэропортах, где дистанция невозможна.
Кроме того, с 26 июня снимут большинство ограничений на размер групп, если люди будут находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.
По словам Рютте, никаких новых ограничений на количество гостей, допущенных в магазины, бары и рестораны, не будет, если они будут придерживаться дистанции или покажут, что были вакцинированы или у них есть отрицательный результат тестирования.
Уточняется, что за последние недели инфицирования в Нидерландах упали до самого низкого уровня за девять месяцев, поскольку вакцинация набирает обороты.
Напомним:
- В Нидерландах подтверждено почти 1,7 млн случаев заражения COVID-19 и более 27 тысяч смертей.
- В стране сделали около 13 млн прививок.