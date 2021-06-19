Поширення COVID: Україна — 49-та у світі, сьома в Європі

За добу 17 червня у світі виявили 400 897 нових хворих на COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Бразилії – 98 135 випадків, в Індії – 60 800, у Колумбії – 28 790.

Крім того, в Аргентині – 20 363 випадки, у Росії - 17 262.

Україна з 967 зараженнями знаходиться на 49 місці у світі – між Панамою і Німеччиною. Серед країн Європи Україна сьома.

8 523 людей у світі за добу померли. Україна за цим показником на 27 місці у світі і четверта в Європі.

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Нагадаємо: 17 червня в Україні зафіксували 967 нових випадків COVID-19, до лікарні потрапили 585 людей, померли 50 хворих, одужали 2 312 осіб.