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За добу в Україні виявили менше тисячі нових хворих на COVID-19

П'ятниця, 18 червня 2021, 08:15

Минулої доби в Україні зафіксували 967 нових випадків захворювання на COVID-19, до лікарні потрапили 585 людей, померли 50 хворих, одужали 2 312 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих - 32 дитини та 6 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (207), Харківській (68), Донецькій (61), Київській (54) та Дніпропетровській (50) областях. 

За добу 17 червня було протестовано:  методом ПЛР – 25 888 осіб, методом ІФА – 9 342 особи, експрес-тестами – 15 969 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 228 192 випадки хвороби, одужали 2 147 972 українці, померли 51 952 пацієнти.

Усього проведено ПЛР-тестувань – 10 629 744.

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 385 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Бразилії, Індії і Колумбії. В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія.

Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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