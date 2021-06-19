ЗМІ: США збираються до серпня домовитися з Іраном щодо ядерної угоди

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче домовитися з Іраном щодо ядерної угоди протягом шести тижнів, що залишилися до інавгурації нового іранського президента.

Джерело: офіційний представник США у Axios

Деталі: Чиновник сказав, що "що станеться після інавгурації - це інше питання, але, сподіваюся, ми укладемо угоду до цього. Якщо ні, нам доведеться подумати". За його словами, "якщо ми не домовимося до того, як буде сформовано новий уряд, я думаю, це викличе серйозні питання про те, наскільки це (домовленість – УП) буде досяжно". Він уточнив, що турбує не стільки те, що до влади прийде консервативний уряд, скільки те, що чим довше тривають переговори без прориву, тим менші будуть шанси на успіх.

Зазначається, що США не мають наміру продовжувати переговори місяцями і місяцями, "і я думаю, іранці сказали б те ж саме".

Axios зазначає, що донині в Відні було шість раундів переговорів, при цьому США не присутні в залі, а ведуть переговори побічно, через посередників ЄС. Головний парламентер Ірану Аббас Арагчі заявив на цьому тижні, що, хоча угода неможлива в поточному раунді переговорів, Іран не зацікавлений в "витрачати час" і вибори не матимуть вирішального значення.

Представник Росії у Відні Михайло Ульянов раніше на цьому тижні заявив, що угода, можливо, відбудеться "через пару тижнів". Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також підкреслив, що "тягнути час нікого не цікавить".

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