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ЗМІ: США збираються до серпня домовитися з Іраном щодо ядерної угоди

Субота, 19 червня 2021, 06:58

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче домовитися з Іраном щодо ядерної угоди протягом шести тижнів, що залишилися до інавгурації нового іранського президента.

Джерело: офіційний представник США у Axios

Деталі: Чиновник сказав, що "що станеться після інавгурації - це інше питання, але, сподіваюся, ми укладемо угоду до цього. Якщо ні, нам доведеться подумати". За його словами, "якщо ми не домовимося до того, як буде сформовано новий уряд, я думаю, це викличе серйозні питання про те, наскільки це (домовленість – УП) буде досяжно". Він уточнив, що турбує не стільки те, що до влади прийде консервативний уряд, скільки те, що чим довше тривають переговори без прориву, тим менші будуть шанси на успіх.

Зазначається, що США не мають наміру продовжувати переговори місяцями і місяцями, "і я думаю, іранці сказали б те ж саме".

Axios зазначає, що донині в Відні було шість раундів переговорів, при цьому США не присутні в залі, а ведуть переговори побічно, через посередників ЄС. Головний парламентер Ірану Аббас Арагчі заявив на цьому тижні, що, хоча угода неможлива в поточному раунді переговорів, Іран не зацікавлений в "витрачати час" і вибори не матимуть вирішального значення.

Представник Росії у Відні Михайло Ульянов раніше на цьому тижні заявив, що угода, можливо, відбудеться "через пару тижнів". Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас також підкреслив, що "тягнути час нікого не цікавить".

Передісторія:

  • Іранська ядерна угода була підписана у 2015 році між Іраном та Групою 5+1 (постійними членами Ради безпеки ООН – США, Великою Британією, Росією, Францією і Китаєм – плюс Німеччиною) та ЄС.
  • Угода вимагала від Тегерану обмежитися виробництвом низькозбагаченого урану, придатного тільки для цивільних цілей, в обмін на зняття міжнародних санкцій.
  • Рівень збагачення урану в іранських програмах не має перевищувати 3,67% – цього достатньо для мирного використання в енергетиці, але замало для ядерної бомби.
  • За президентства Дональда Трампа США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди. У Тегерані заявили, що більше не відчувають себе зв’язаними зобов’язаннями.

Теми: СШАІран


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