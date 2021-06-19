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СМИ: США собираются к августу договориться с Ираном по ядерной сделке

Суббота, 19 июня 2021, 06:58
СМИ: США собираются к августу договориться с Ираном по ядерной сделке

Администрация президента США Джо Байдена хочет договориться с Ираном по ядерной сделке в течение шести недель, оставшихся до инаугурации нового иранского президента.

Источник: официальный представитель США в Axios

Детали: Чиновник сказал, что "что произойдет после инаугурации - это другой вопрос, но, надеюсь, мы заключим соглашение до этого. Если нет, нам придется подумать". По его словам, "если мы не договоримся до того, как будет сформировано новое правительство, я думаю, это вызовет серьезные вопросы о том, насколько это (договоренность - УП) будет достижимо". Он уточнил, что беспокоит не столько то, что к власти придет консервативное правительство, сколько то, что чем дольше продолжаются переговоры без прорыва, тем меньше будет шансов на успех. 

Отмечается, что США не намерены продолжать переговоры месяцами и месяцами, "и я думаю, иранцы сказали бы то же самое".

Axios отмечает, что по сей день в Вене было шесть раундов переговоров, при этом США не присутствуют в зале, а ведут переговоры косвенно, через посредников ЕС. Главный переговорщик Ирана Аббас Арагчи заявил на этой неделе, что, хотя соглашение невозможно в текущем раунде переговоров, Иран не заинтересован в "трате времени" и выборы не будут иметь решающего значения.

Представитель России в Вене Михаил Ульянов ранее на этой неделе заявил, что соглашение, возможно, состоится "через пару недель". Министр иностранных дел Германии Хайко Маас также подчеркнул, что "тянуть время никого не интересует".

Предыстория:

  • Иранское ядерное соглашение было подписано в 2015 году между Ираном и Группой 5+1 (постоянными членами Совета безопасности ООН - США, Великобританией, Россией, Францией и Китаем - плюс Германией) и ЕС.
  • Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.
  • Уровень обогащения урана в иранских программах не должен превышать 3,67% - этого достаточно для мирного использования в энергетике, но мало для ядерной бомбы.
  • При президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки. В Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАИран
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