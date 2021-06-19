Доба на Донбасі минула без втрат — штаб

18 червня на Донбасі було три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки російські окупанти застосовували міномети 82-го калібру, а неподалік Луганського ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.