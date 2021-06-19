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Доба на Донбасі минула без втрат — штаб

Субота, 19 червня 2021, 07:27
Доба на Донбасі минула без втрат — штаб

18 червня на Донбасі було три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Бойових втрат серед українських захисників не було.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, поблизу Золотого противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новоселівки російські окупанти застосовували міномети 82-го калібру, а неподалік Луганського ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Українська правда
Теми: війнаДонбасРосія
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