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Сутки на Донбассе прошли без потерь — штаб

Суббота, 19 июня 2021, 07:27
Сутки на Донбассе прошли без потерь — штаб

18 июня на Донбассе было три нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, вблизи Золотого противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов.

У Новоселовки российские оккупанты применяли минометы 82-го калибра, а неподалеку Луганского враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда

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Темы: войнаДонбассРосcия
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