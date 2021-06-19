Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рух дорогою від Києва до Борисполя обмежують на 2 місяці

Субота, 19 червня 2021, 08:48
Рух дорогою від Києва до Борисполя обмежують на 2 місяці
аеропорт "Бориспіль"

З 23 червня, попередньо до 20 серпня, у зв'язку з ремонтними роботами буде закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя, рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

Джерело: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з посиланням на Укравтодор

Деталі: У вівторок, 22 червня, стартує ремонт 18-кілометрової ділянки дороги, що веде з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Дослівно: "З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

Просимо вас бути уважними, слідкувати за новими знаками та вказівками регулювальників  дорожнього руху".

Більше деталей: Представники "Борисполя" попереджають, що у зв'язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай.

"За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: дорогиКиївавіаБориспіль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
дороги
Пентагон про удари по Чонгарському мосту: Це битва України, вони її планують
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
У центрі Києва перекриють вулиці
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: