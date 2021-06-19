Рух дорогою від Києва до Борисполя обмежують на 2 місяці

З 23 червня, попередньо до 20 серпня, у зв'язку з ремонтними роботами буде закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя, рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

Джерело: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з посиланням на Укравтодор

Деталі: У вівторок, 22 червня, стартує ремонт 18-кілометрової ділянки дороги, що веде з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Дослівно: "З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

Просимо вас бути уважними, слідкувати за новими знаками та вказівками регулювальників дорожнього руху".

Більше деталей: Представники "Борисполя" попереджають, що у зв'язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай.

"За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня", - йдеться в повідомленні.