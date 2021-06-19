Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рух дорогою від Києва до Борисполя обмежують на 2 місяці

Субота, 19 червня 2021, 08:48
аеропорт "Бориспіль"

З 23 червня, попередньо до 20 серпня, у зв'язку з ремонтними роботами буде закрито проїзд дорогою від Києва до Борисполя, рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

Джерело: Міжнародний аеропорт "Бориспіль" з посиланням на Укравтодор

Деталі: У вівторок, 22 червня, стартує ремонт 18-кілометрової ділянки дороги, що веде з Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Дослівно: "З 23 червня проїзд буде тимчасово закрито у напрямку м. Бориспіль. Рух у дві сторони буде здійснюватись по проїзду у напрямку Києва.

Просимо вас бути уважними, слідкувати за новими знаками та вказівками регулювальників  дорожнього руху".

Більше деталей: Представники "Борисполя" попереджають, що у зв'язку з ремонтними роботами дорога до аеропорту може займати більше часу, ніж зазвичай.

"За попередньою інформацією, ремонтні роботи мають завершитись до 20 серпня", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: дорогиКиївавіаБориспіль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЛукашенко: Ми не будемо приймати літаки з України

Греція змінила умови в'їзду для туристів

У Москві новий антирекорд COVID, за 5 днів захворюваність зросла на 54%

Меркель: Євросоюз має розмовляти з Росією

Проти Шарія розслідують провадження про відмивання доходів і махінації – нардеп

оновленоМасове отруєння в Харкові: госпіталізовано майже 80 осіб

Усі новини...
дороги
У Києві пішохідну вулицю Сагайдачного відкриють для авто
МВС отримало 160 мільйонів від штрафів за перевищення швидкості
Із 2022 року "Укравтодор" повністю відмовиться від проєктів поточного середнього ремонту
Останні новини
15:39
Троє людей загинули в результаті розливу хімікатів у Чехії
15:24
У Києві значно поменшало хворих на COVID, додаткові лікарні згортають
14:58
У Франції під час розгону рейв-вечірки постраждали 7 осіб, один втратив руку
14:39
відеоЛукашенко: Ми не будемо приймати літаки з України
14:20
Греція змінила умови в'їзду для туристів
14:17
Експорт електроенергії у травні в 13,2 раза більший за імпорт
14:07
У Москві новий антирекорд COVID, за 5 днів захворюваність зросла на 54%
13:46
Меркель: Євросоюз має розмовляти з Росією
13:44
Зеленський підписав закон про пільги для українських авіакомпаній
13:31
Таран назвав провокацією інформацію про замороження допомоги з боку США
Усі новини...