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Движение по дороге из Киева в Борисполь ограничивают на 2 месяца

Суббота, 19 июня 2021, 08:48
аэропорт "Борисполь"

С 23 июня, предварительно до 20 августа, в связи с ремонтными работами будет закрыт проезд по дороге от Киева до Борисполя, движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

Источник: Международный аэропорт "Борисполь" со ссылкой на Укравтодор

Детали: Во вторник, 22 июня, стартует ремонт 18-километрового участка дороги, ведущего из Киева в международный аэропорт "Борисполь".

Дословно: "С 23 июня проезд будет временно закрыт в направлении г. Борисполь. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

Просим вас быть внимательными, следить за новыми знаками и указаниями регулировщиков дорожного движения".

Больше деталей: В связи с ремонтными работами дорога в аэропорт может занимать больше времени, чем обычно.

"По предварительной информации, ремонтные работы должны завершиться до 20 августа", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: дорогиКиевавиаБорисполь


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