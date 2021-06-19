Найбільший грецький туроператор припинив обслуговувати клієнтів з України

Найбільший грецький туроператор Mouzenidis Travel припинив прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції у період з 18 по 26 червня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті туроператора.

"Mouzenidis Travel А.Е. пропонує перенесення турів, заброньованих на зазначені дати, на період з 01.09.2021 і далі або на літній сезон 2022 року за тим самим ціновим каталогом", - йдеться у повідомленні.

Туристам, що вже вирушили в тур, буде надано туристичне обслуговування в повному обсязі, в тому числі зворотнє авіаперевезення. "Очікуємо продовження туристичного обслуговування після 26.06.2021 року", - зазначили в компанії.

Консульство України в Салоніках, де розташований центральний офіс туроператора, підтвердило, що Мouzenidis Travel поінформувала українських партнерів про тимчасове призупинення прийому туристів з України у зазначений період.

У разі виникнення проблемних ситуацій, пов’язаних з компанією Мouzenidis Travel консульство просить звертатися на гарячу лінію +306907962985, яка працює в режимі 24/7.

Українським туристам, які придбали путівки в компанії Мouzenidis Travel, але ще перебувають в Україні, перед поїздкою до Греції радять звернутися безпосередньо до готелю, в якому заплановано відпочинок, на предмет дійсності бронювання.

Грецьке видання Аnatolh пише, що проблеми у туроператора та її авіакомпанії Ellinair виникли через обмеження польотів, що діють в Росії, ринку, c якого Mouzenidis приваблює більшість постійних клієнтів.

Через коронавірусні обмеження туризм у Греції був фактично рік закритий, тому не виключено, що компанія тепер не може розрахуватися за своїми фінансовими зобов’язаннями, в тому числі перед готелями.

Директор Mouzenidis Travel Ukraine Альберт Ованесов пояснив, що робити туристам з України, які вже купили тури грецького оператора. За його словами, туристи, що знаходяться в Греції, будуть проживати в готелях, на умовах заброньованого туру.

Всі туристи будуть повернуті в Україну на своїх рейсах згідно з виписаними квитками. Якщо у туристів ще немає квитків на зворотний рейс, вони будуть прикріплені в ЛК за 2 дні до вильоту, після того, як МАУ надішле їх Mouzenidis Travel Ukraine.

Перебронювання заявок на інші дати до 1 вересня можна зробити онлайн. "За виконання турів після 26 червня на даний момент точної інформації немає. Будемо тримати вас в курсі", - додав Ованесов.

Запити на повернення коштів за заявками, туроператор просить прописувати в примітках до заявки. Вони будуть прийняті в роботу, відповідно до черговості та надано відповідь щодо умов повернення.

Тури в Афіни (блоки МАУ) будуть виконуватися з 18 червня і далі і туристи будуть заселені в готелі Bomo Palmariva і Bomo Palace.

Готелі - Вomo Olympus Grand, Bomo Palmariva, Bomo Palace, Bomo Aristoteles Holiday прийматимуть туристів за заявками без перельоту починаючи з 19 червня.

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