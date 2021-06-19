Крупнейший греческий туроператор прекратил обслуживать клиентов из Украины

Крупнейший греческий туроператор Mouzenidis Travel прекратил прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции в период с 18 по 26 июня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте туроператора.

"Mouzenidis Travel А.Е. предлагает перенос туров, забронированных на указанные даты, на период с 01.09.2021 и далее или на летний сезон 2022 по тому же ценовому каталогу", - говорится в сообщении.

Туристам, уже отправившимся в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме, в том числе обратные авиаперевозки. "Ожидаем продолжение туристического обслуживания после 26.06.2021 года", - отметили в компании.

Консульство Украины в Салониках, где расположен центральный офис туроператора, подтвердило, что Мouzenidis Travel сообщила украинским партнерамо временном приостановлении приема туристов из Украины в указанный период.

В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с компанией Мouzenidis Travel, консульство просит обращаться на горячую линию +306907962985, которая работает в режиме 24/7.

Украинским туристам, которые приобрели путевки в компании Мouzenidis Travel, но еще находятся в Украине, перед поездкой в ​​Грецию советуют обратиться непосредственно в отель, в котором запланирован отдых, на предмет действительности бронирования.

Греческое издание Аnatolh пишет, что проблемы у туроператора и его авиакомпании Ellinair возникли из-за ограничений полетов, действующих в России, рынка, c которого Mouzenidis привлекает большинство постоянных клиентов.

Из-за коронавирусных ограничений туризм в Греции был фактически год закрыт, поэтому не исключено, что компания теперь не может рассчитаться по своим финансовым обязательствам, в том числе перед отелями.

Директор Mouzenidis Travel Ukraine Альберт Ованесов объяснил, что делать туристам из Украины, которые уже купили туры греческого оператора. По его словам, туристы, которые находятся в Греции, будут проживать в гостиницах, на условиях забронированного тура.

Все туристы будут возвращены в Украину на своих рейсах согласно выписанным билетам. Если у туристов еще нет билетов на обратный рейс, они будут прикреплены в ЛК за 2 дня до вылета, после того, как МАУ направит их Mouzenidis Travel Ukraine.

Перебронирование заявок на другие даты до 1 сентября можно сделать онлайн. "О выполнении туров после 26 июня на данный момент точной информации нет. Будем держать вас в курсе", - добавил Ованесов.

Запросы на возврат средств по заявкам, туроператор просит прописывать в примечаниях к заявке. Они будут приняты в работу, в соответствии с очередностью и будет дан ответ об условиях возврата.

Туры в Афины (блоки МАУ) будут выполняться с 18 июня и дальше и туристы будут заселены в отеле Bomo Palmariva и Bomo Palace.

Отели - Вomo Olympus Grand, Bomo Palmariva, Bomo Palace, Bomo Aristoteles Holiday принимать туристов по заявкам без перелета начиная с 19 июня.

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