У Києві вантажівка збила на смерть двох людей: перебігали дорогу

У Дарницькому районі Києва внаслідок наїзду вантажівки загинули двоє людей, які перебігали дорогу в невстановленому місці.

Джерело: поліція Києва

Дослівно: "Вчора ввечері на спецлінію 102 від водія вантажівки надійшло повідомлення про те, що він, рухаючись по проспекту Бажана в напрямку метро Харківська, скоїв наїзд на двох людей".

"Правоохоронці попередньо встановили, що пішоходи перебігали проїжджу частину в невстановленому місці. Одним із потерпілих виявився чоловік, 1986 року народження, а особу жінки наразі встановлюють поліцейські. В результаті отриманих травм потерпілі померли на місці".

Деталі: Слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.