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В Киеве грузовик сбил насмерть двух человек: перебегали дорогу

Суббота, 19 июня 2021, 11:25
В Киеве грузовик сбил насмерть двух человек: перебегали дорогу

В Дарницком районе Киева в результате наезда грузовика погибли два человека, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Вчера вечером на спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он, двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух людей".

"Правоохранители предварительно установили, что пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном месте. Одним из пострадавших оказался мужчина, 1986 года рождения, а личность женщины сейчас устанавливают полицейские. В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте".

Детали: Следователи полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Украинская правда

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Темы: КиевДТП
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