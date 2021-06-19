В Киеве грузовик сбил насмерть двух человек: перебегали дорогу

В Дарницком районе Киева в результате наезда грузовика погибли два человека, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Вчера вечером на спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он, двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух людей".

"Правоохранители предварительно установили, что пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном месте. Одним из пострадавших оказался мужчина, 1986 года рождения, а личность женщины сейчас устанавливают полицейские. В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте".

Детали: Следователи полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.