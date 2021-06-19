Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве грузовик сбил насмерть двух человек: перебегали дорогу

Суббота, 19 июня 2021, 11:25

В Дарницком районе Киева в результате наезда грузовика погибли два человека, которые перебегали дорогу в неустановленном месте.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Вчера вечером на спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он, двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух людей".

"Правоохранители предварительно установили, что пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном месте. Одним из пострадавших оказался мужчина, 1986 года рождения, а личность женщины сейчас устанавливают полицейские. В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте".

Детали: Следователи полиции Киева начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Украинская правда
Темы: КиевДТП


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Чехии разрешат самозащиту с оружием – решение парламента

Вооруженные формирования России обстреляли ВСУ и получили ответный огонь

Украина и Польша объединили усилия для противодействия "Северному потоку-2"

Коронавирус: Минздрав готовится к возможному всплеску заражений

Дело об убийстве Шеремета: Ермак провел встречу с Яной Дугарь

фото, видеоПотоп в Ялте: известно о 1 погибшем, 1 пропавшей без вести и 18 пострадавших

Все новости...
Киев
Движение по дороге из Киева в Борисполь ограничивают на 2 месяца
Центр вакцинации в Киеве все же будет работать в субботу
В Киеве вакцинировали рекордное количество человек за день – власти
Последние новости
22:04
В Чехии разрешат самозащиту с оружием – решение парламента
21:20
фотоКриминальный авторитет "Дед" в третий раз вернулся в Украину, его снова схватили
20:41
Ибрагим Раиси победил на выборах президента Ирана при рекордно низкой явке
20:03
Посол США в России вскоре вернется в Москву
19:32
Вооруженные формирования России обстреляли ВСУ и получили ответный огонь
19:19
Треть бюджета Киева распределилась через коммунальные предприятия - исследование
19:08
Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования Земли
18:38
Украина и Польша объединили усилия для противодействия "Северному потоку-2"
18:24
Австрия подарит 1 млн доз вакцины от коронавируса Западным Балканам
18:19
Коронавирус: Минздрав готовится к возможному всплеску заражений
Все новости...