Мінімум 20 тисяч для лікаря: опубліковано указ Зеленського

На сайті президента опубліковано указ, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників.

Джерело: сайт президента

Деталі: Згідно з указом, Кабмін має під час підготовки проєкту закону про держбюджет на 2022 рік опрацювати питання щодо підвищення заробітних плат у сфері охорони здоров’я для лікарів до розміру не менше ніж 20 000 гривень на місяць, для середнього медичного персоналу — не менше ніж 13 500 гривень на місяць.

Ці розміри мають бути враховані під час розрахунку тарифів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022 рік, укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, колективних договорів та угод у сфері охорони здоров’я, фінансування утримання закладів охорони здоров’я.

Також Кабміну доручено розробити механізми для забезпечення можливості ефективного застосування державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров’я.

Крім того, уряд має опрацювати питання щодо удосконалення підходів з визначення умов оплати праці медичних працівників, зокрема щодо забезпечення розрахунку справедливого співвідношення між заробітними платами медичного персоналу та керівного складу закладів охорони здоров’я.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Що передувало: 18 червня Зеленський повідомив, що підписав указ, яким передбачається підвищення мінімальної заробітної плати для медичних працівників – сподівається, що це врахують під час формування бюджету на 2022 рік.