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Минимум 20 тысяч для врача: опубликован указ Зеленского

Суббота, 19 июня 2021, 11:58

На сайте президента опубликован указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников.

Источник: сайт президента

Детали: Согласно указу, Кабмин при подготовке проекта закона о госбюджете на 2022 год должен проработать вопрос о повышении заработных плат в сфере здравоохранения для врачей до размера не менее 20 000 гривен в месяц, для среднего медицинского персонала – не менее чем 13500 гривен в месяц.

Эти размеры должны быть учтены при расчете тарифов по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на 2022 год, заключении договоров о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий, коллективных договоров и соглашений в сфере здравоохранения, финансировании содержания учреждений здравоохранения.

Также Кабмину поручено разработать механизмы для обеспечения возможности эффективного применения государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.

Кроме того, правительство должно проработать вопрос по совершенствованию подходов по определению условий оплаты труда медицинских работников, в частности по обеспечению расчета справедливого соотношения между зарплатами медицинского персонала и руководящего состава учреждений здравоохранения.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что предшествовало: 18 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, которым предусматривается повышение минимальной заработной платы для медицинских работников - надеется, что это учтут при формировании бюджета на 2022 год.

Украинская правда
Темы: медицинаЗеленский


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