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Меркель: Євросоюз має розмовляти з Росією

Субота, 19 червня 2021, 13:46

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає необхідним інтенсивний діалог між Євросоюзом та Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Росія для нас - великий виклик, але Росія також є великою сусідкою ЄС на континенті. Ми дуже зацікавлені, якщо ми хочемо безпеки та стабільності в ЄС, залишатися у діалозі з Росією, як тяжко це не було б", - сказала Меркель у Берліні перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За її словами, "якщо президент США Джо Байден зустрічається з Владіміром Путіним як президентом Росії і веде дуже відкритий діалог, то принаймні виправдано, що ми з європейського боку робимо те саме".

Меркель зазначила, що лише завдяки переговорам можна прозондувати позиції одне одного. Й тут нічого не змінює той факт, що всі країни ЄС піддаються гібридним атакам з боку Росії і що в питанні врегулювання на Сході України є лише незначний прогрес, зауважила Меркель.

Макрон погодився з Меркель і наголосив на важливості виробити спільну лінію ЄС щодо Росії.

Саме питання відносин з Росією буде одним з головних на порядку денному саміту ЄС, що відбудеться наприкінці наступного тижня. Лідери Німеччини та Франції раніше нерідко проводили консультації перед важливими самітами ЄС, аби узгодити позиції.

Раніше повідомлялося, що Меркель наступного тижня прийме у своїй канцелярії держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Теми: МеркельРосія


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