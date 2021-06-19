Меркель: Евросоюз должен разговаривать с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель считает необходимым интенсивный диалог между Евросоюзом и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Россия для нас - большой вызов, но Россия также является большой соседкой ЕС на континенте. Мы очень заинтересованы, если мы хотим безопасности и стабильности в ЕС, оставаться в диалоге с Россией, как тяжело это не было бы", - сказала Меркель в Берлине перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макрона.

По ее словам, "если президент США Джо Байден встречается с Владимиром Путиным как президентом России и ведет очень открытый диалог, то по крайней мере оправдано, что мы с европейской стороны делаем то же".

Меркель отметила, что только благодаря переговорам можно прозондировать позиции друг друга. И здесь ничего не меняет тот факт, что все страны ЕС подвергаются гибридным атакам со стороны России и в вопросе урегулирования на Востоке Украины является лишь незначительный прогресс, отметила Меркель.

Макрон согласился с Меркель и отметил важность выработать общую линию ЕС в отношении России.

Именно вопрос отношений с Россией будет одним из главных в повестке дня саммита ЕС, который состоится в конце следующей недели. Лидеры Германии и Франции ранее нередко проводили консультации перед важными саммитами ЕС, чтобы согласовать позиции.