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Греція змінила умови в'їзду для туристів

Субота, 19 червня 2021, 14:20

Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни до протоколів охорони здоров'я для туристів, які в'їжджають до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

По-перше, грецький уряд вирішив  дозволити в'їзд в країну мандрівникам з негативним експрес-тестом, а не тільки з ПЛР-тестом.

По-друге, збільшено мінімальний вік, при якому діти, які в'їжджають в країну, повинні надавати документи, що підтверджують, що вони не хворі на коронавірус. Тепер дітям до 12 років дозволено в'їзд без таких документів. Раніше було дозволено дітям до 6 років.

Вищезазначені зміни стосуються людей, які прибувають з країн, для яких дозволено їхати до Греції та з Греції.

Тим, хто їде до Греції, також надається можливість показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або письмовій формі замість негативного результату тесту.

Нагадаємо, найбільший грецький туроператор Mouzenidis Travel припинив прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції у період з 18 по 26 червня.

Читайте також: Повернення "блудного безвізу": куди зможуть поїхати українці цього літа,

а також З дітьми на море: які країни та з якими вимогами відкриті для туристів у 2021 році.

Теми: Греціятуризм


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