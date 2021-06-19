Греція змінила умови в'їзду для туристів

Міністерство туризму Греції оголосило про дві важливі зміни до протоколів охорони здоров'я для туристів, які в'їжджають до країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.

По-перше, грецький уряд вирішив дозволити в'їзд в країну мандрівникам з негативним експрес-тестом, а не тільки з ПЛР-тестом.

По-друге, збільшено мінімальний вік, при якому діти, які в'їжджають в країну, повинні надавати документи, що підтверджують, що вони не хворі на коронавірус. Тепер дітям до 12 років дозволено в'їзд без таких документів. Раніше було дозволено дітям до 6 років.

Вищезазначені зміни стосуються людей, які прибувають з країн, для яких дозволено їхати до Греції та з Греції.

Тим, хто їде до Греції, також надається можливість показати сертифікат ЄС про вакцинацію в цифровій або письмовій формі замість негативного результату тесту.

Нагадаємо, найбільший грецький туроператор Mouzenidis Travel припинив прийом і обслуговування нових клієнтів на території Греції у період з 18 по 26 червня.

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