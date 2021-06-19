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Греция изменила условия въезда для туристов

Суббота, 19 июня 2021, 14:20
Греция изменила условия въезда для туристов

Министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях в протоколы здравоохранения для туристов, въезжающих в страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Во-первых, греческое правительство решило разрешить въезд в страну путешественникам с отрицательным экспресс-тестом, а не только с ПЦР-тестом.

Во-вторых, увеличен минимальный возраст, при котором дети, въезжающих в страну, должны предоставлять документы, подтверждающие, что они не больны коронавирусом. Теперь детям до 12 лет разрешен въезд без таких документов. Ранее было разрешено детям до 6 лет.

Вышеупомянутые изменения касаются людей, прибывающих из стран, для которых разрешено ехать в Грецию и из Греции.

Тем, кто едет в Грецию, также предоставляется возможность показать сертификат ЕС о вакцинации в цифровой или письменной форме вместо отрицательного результата теста.

Напомним, крупнейший греческий туроператор Mouzenidis Travel прекратил прием и обслуживание новых клиентов на территории Греции в период с 18 по 26 июня.

Читайте также: Возвращение "блудного безвиза": куда смогут поехать украинцы этим летом,

а также С детьми на море: какие страны и с какими требованиями открыты для туристов в 2021 году.

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Темы: Грециятуризм
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