Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Франції під час розгону рейв-вечірки постраждали 7 осіб, один втратив руку

Субота, 19 червня 2021, 14:58

На північному заході Франції під час розгону музичної вечірки постраждали щонайменше семеро людей, в тому числі п’ять поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

В п’ятницю ввечері близько 1,5 тисячі осіб спробували влаштувати вечірку недалеко від міста Редон в департаменті Іль і Вілен. Співробітники поліції, які прибули на місце, вимагали у присутніх розійтися у зв’язку з забороною на проведення масових заходів через пандемію коронавірусу.

"У відповідь на це учасники вечірки стали кидати в правоохоронців металеві кулі для гри в петанк і пляшки з горючою сумішшю", — заявив префект департаменту Емманюель Бертьє.

За його словами, під час протистояння з поліцією 22-річному учаснику вечірки відірвало руку, він був доставлений в лікарню. Постраждали також п’ять жандармів, двоє з них були направлені в госпіталь.

В операції з припинення заворушень брали участь понад 250 жандармів. Згідно з інформацією поліції, відновити порядок вдалося лише через сім годин.

Теми: Франція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Чехії дозволять самозахист зі зброєю – рішення парламенту

Збройні формування Росії обстріляли ЗСУ й отримали вогонь у відповідь

Україна і Польща об'єднали зусилля для протидії "Північному потоку-2"

Коронавірус: МОЗ готується до можливого сплеску заражень

Справа про вбивство Шеремета: Єрмак провів зустріч з Яною Дугарь

фото, відеоПотоп у Ялті: відомо про 1 загиблого, 1 зниклу безвісти і 18 постраждалих

Усі новини...
Франція
В МЗС Франції вважають, що членство України в НАТО поки не на часі
До Чорного моря увійшов розвідувальний корабель ВМС Франції
Французький депутат після візиту на Донбас: треба пришвидшити інтеграцію України в НАТО
Останні новини
22:43
Фото, відеоНові вибухи на оборонному підприємстві у Сербії, людей евакуюють
22:04
У Чехії дозволять самозахист зі зброєю – рішення парламенту
21:20
фотоКримінальний авторитет "Дід" втретє повернувся в Україну, його знову схопили
20:41
Ібрагім Раісі переміг на виборах президента Ірану при рекордно низькій явці
20:03
Посол США в Росії незабаром повернеться до Москви
19:32
Збройні формування Росії обстріляли ЗСУ й отримали вогонь у відповідь
19:19
Третина бюджету Києва розподілилась через комунальні підприємства – дослідження
19:08
Китай вивів на орбіту групу супутників дистанційного зондування Землі
18:38
Україна і Польща об'єднали зусилля для протидії "Північному потоку-2"
18:24
Австрія подарує 1 млн доз вакцини від коронавірусу Західним Балканам
Усі новини...