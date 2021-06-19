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У Франції під час розгону рейв-вечірки постраждали 7 осіб, один втратив руку

Субота, 19 червня 2021, 14:58
У Франції під час розгону рейв-вечірки постраждали 7 осіб, один втратив руку

На північному заході Франції під час розгону музичної вечірки постраждали щонайменше семеро людей, в тому числі п’ять поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

В п’ятницю ввечері близько 1,5 тисячі осіб спробували влаштувати вечірку недалеко від міста Редон в департаменті Іль і Вілен. Співробітники поліції, які прибули на місце, вимагали у присутніх розійтися у зв’язку з забороною на проведення масових заходів через пандемію коронавірусу.

"У відповідь на це учасники вечірки стали кидати в правоохоронців металеві кулі для гри в петанк і пляшки з горючою сумішшю", — заявив префект департаменту Емманюель Бертьє.

За його словами, під час протистояння з поліцією 22-річному учаснику вечірки відірвало руку, він був доставлений в лікарню. Постраждали також п’ять жандармів, двоє з них були направлені в госпіталь.

В операції з припинення заворушень брали участь понад 250 жандармів. Згідно з інформацією поліції, відновити порядок вдалося лише через сім годин.

Теми: Франція
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