У Франції під час розгону рейв-вечірки постраждали 7 осіб, один втратив руку

На північному заході Франції під час розгону музичної вечірки постраждали щонайменше семеро людей, в тому числі п’ять поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BFMTV.

В п’ятницю ввечері близько 1,5 тисячі осіб спробували влаштувати вечірку недалеко від міста Редон в департаменті Іль і Вілен. Співробітники поліції, які прибули на місце, вимагали у присутніх розійтися у зв’язку з забороною на проведення масових заходів через пандемію коронавірусу.

"У відповідь на це учасники вечірки стали кидати в правоохоронців металеві кулі для гри в петанк і пляшки з горючою сумішшю", — заявив префект департаменту Емманюель Бертьє.

За його словами, під час протистояння з поліцією 22-річному учаснику вечірки відірвало руку, він був доставлений в лікарню. Постраждали також п’ять жандармів, двоє з них були направлені в госпіталь.

Tensions en cours pour bloquer une #freeparty en hommage à Steve Maia Caniço. #Teknival



Gaz lacrymogène massivement utilisé pour disperser les teufeurs. #FeteDeLaMusique2021 pic.twitter.com/F4fW2KFtR3 — Clément Lanot (@ClementLanot) June 18, 2021

В операції з припинення заворушень брали участь понад 250 жандармів. Згідно з інформацією поліції, відновити порядок вдалося лише через сім годин.