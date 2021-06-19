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Во Франции во время разгона рейв-вечеринки пострадали 7 человек, один потерял руку

Суббота, 19 июня 2021, 14:58
Во Франции во время разгона рейв-вечеринки пострадали 7 человек, один потерял руку

На северо-западе Франции во время разгона музыкальной вечеринки пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе пять полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В пятницу вечером около 1,5 тысячи человек попытались устроить вечеринку недалеко от города Редон в департаменте Иль и Вилен. Сотрудники полиции, прибывшие на место, требовали у собравшихся разойтись в связи с запретом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

"В ответ на это участники вечеринки стали бросать в стражей порядка металлические шары для игры в петанк и бутылки с горючей смесью", - заявил префект департамента Эмманюэль Бертье.

По его словам, во время противостояния с полицией 22-летнему участнику вечеринки оторвало руку, он был доставлен в больницу. Пострадали также пять жандармов, двое из них были направлены в госпиталь.

В операции по прекращению беспорядков принимали участие более 250 жандармов. Согласно информации полиции, восстановить порядок удалось лишь через семь часов.

Темы: Франция
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