Во Франции во время разгона рейв-вечеринки пострадали 7 человек, один потерял руку

На северо-западе Франции во время разгона музыкальной вечеринки пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе пять полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

В пятницу вечером около 1,5 тысячи человек попытались устроить вечеринку недалеко от города Редон в департаменте Иль и Вилен. Сотрудники полиции, прибывшие на место, требовали у собравшихся разойтись в связи с запретом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

"В ответ на это участники вечеринки стали бросать в стражей порядка металлические шары для игры в петанк и бутылки с горючей смесью", - заявил префект департамента Эмманюэль Бертье.

По его словам, во время противостояния с полицией 22-летнему участнику вечеринки оторвало руку, он был доставлен в больницу. Пострадали также пять жандармов, двое из них были направлены в госпиталь.

Tensions en cours pour bloquer une #freeparty en hommage à Steve Maia Caniço. #Teknival



Gaz lacrymogène massivement utilisé pour disperser les teufeurs. #FeteDeLaMusique2021 pic.twitter.com/F4fW2KFtR3 — Clément Lanot (@ClementLanot) June 18, 2021

В операции по прекращению беспорядков принимали участие более 250 жандармов. Согласно информации полиции, восстановить порядок удалось лишь через семь часов.