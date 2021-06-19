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У Києві значно поменшало хворих на COVID, додаткові лікарні згортають

Субота, 19 червня 2021, 15:24

Рівень захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві зменшується – станом на 18 червня у стаціонарі столичних лікарень із цим діагнозом перебувають 322 пацієнти.

Джерело: директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в інтерв’ю Укрінформу, мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "При тому, що в кінці березня – на початку квітня перебували на ліжках більш як 5 тисяч хворих, за добу було близько 850 виїздів лише на підозру COVID-19 і пневмонії… Це була безвідмовна госпіталізація, і ті цифри госпіталізації говорять самі за себе. Сьогодні на ранок перебувають 322 пацієнти".

Деталі: Вона уточнила, що, зокрема, у 17-й лікарні, в дитячій лікарні №1, у пологовому будинку немає нині жодного пацієнта.

"Навіть в Олександрівській лікарні на розгорнутих 650 ліжок – всього 102 пацієнти. 4-та лікарня, яка у нас виступала як шпиталь, 70 пацієнтів на ранок (18 червня – ред.)", - сказала представниця КМДА.

Тому у столиці згортають роботу додаткових COVID-лікарень, однак, як запевнила Гінзбург, у разі нової хвилі захворювання допомога буде швидко розгорнута знову.

Разом з тим, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, за добу 18 червня у столиці виявили 202 підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Померло за добу 3 хворих, одужали 181. Госпіталізовано 25 хворих на коронавірус та 26 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (50), Дніпровському (25) та в Святошинському (22) районах.

Теми: Київкоронавірус


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