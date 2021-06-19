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В Киеве стало меньше больных COVID, дополнительные больницы сворачивают

Суббота, 19 июня 2021, 15:24
В Киеве стало меньше больных COVID, дополнительные больницы сворачивают

Уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в Киеве уменьшается – по состоянию на 18 июня в стационаре столичных больниц с этим диагнозом находятся 322 пациента.

Источник: директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в интервью Укринформу, мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "При том, что в конце марта – начале апреля находились на койках более 5000 больных, за сутки было около 850 выездов только на подозрение COVID-19 и пневмонии... Это была безотказная госпитализация, и те цифры госпитализации говорят сами за себя. Сегодня утром находятся 322 пациента".

Детали: Она уточнила, что, в частности, в 17-й больнице, в детской больнице №1, в роддоме нет сейчас ни одного пациента.

"Даже в Александровской больнице на развернутых 650 коек – всего 102 пациента. 4-я больница, которая у нас выступала как госпиталь, 70 пациентов утром (18 июня – ред.)", - сказала представительница КГГА.

Поэтому в столице сворачивают работу дополнительных COVID-больниц, однако, как заверила Гинзбург, в случае новой волны заболевания помощь будет быстро развернута снова.

Вместе с тем, как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, за сутки 18 июня в столице обнаружили 202 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

Умерло за сутки 3 больных, выздоровели 181. Госпитализировано 25 больных коронавирусом и 26 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (50), Днепровском (25) и в Святошинском (22) районах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкоронавирус
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