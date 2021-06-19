Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Троє людей загинули в результаті розливу хімікатів у Чехії

Субота, 19 червня 2021, 15:39

Троє людей загинули в результаті розливу хімікатів в чеському місті Пльзень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Витік небезпечних хімікатів стався в п'ятницю на території компанії, що займається переробкою рідких промислових шламів.

У момент витоку на території перебували семеро осіб. Троє покинули будівлю, чотирьох довелося реанімувати, двоє з них померли в лікарні в той же день. Ще один помер у лікарні в суботу вранці. Четвертий потерпілий залишається лікарні.

Жителям району витік не загрожував, небезпечні речовини в каналізацію не потрапляли. Пожежники в п'ятницю порадили людям не відкривати вікна.

Пізніше стало відомо, що в компанії SUEZ стався витік хімікатів на основі сірки у великих концентраціях. Її генеральний директор Зденек Хорсак заявив, що компанія співпрацює з поліцією і намагається якомога швидше з'ясувати, що сталося.

Теми: Чехія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Чехії дозволять самозахист зі зброєю – рішення парламенту

Збройні формування Росії обстріляли ЗСУ й отримали вогонь у відповідь

Україна і Польща об'єднали зусилля для протидії "Північному потоку-2"

Коронавірус: МОЗ готується до можливого сплеску заражень

Справа про вбивство Шеремета: Єрмак провів зустріч з Яною Дугарь

фото, відеоПотоп у Ялті: відомо про 1 загиблого, 1 зниклу безвісти і 18 постраждалих

Усі новини...
Чехія
День Євро 2020: дві нічиї та перемога Швеції
Європейська прокуратура розслідуватиме справу прем’єра Чехії
Чехія наприкінці червня відкриє кордони для громадян ЄС
Останні новини
22:43
Фото, відеоНові вибухи на оборонному підприємстві у Сербії, людей евакуюють
22:04
У Чехії дозволять самозахист зі зброєю – рішення парламенту
21:20
фотоКримінальний авторитет "Дід" втретє повернувся в Україну, його знову схопили
20:41
Ібрагім Раісі переміг на виборах президента Ірану при рекордно низькій явці
20:03
Посол США в Росії незабаром повернеться до Москви
19:32
Збройні формування Росії обстріляли ЗСУ й отримали вогонь у відповідь
19:19
Третина бюджету Києва розподілилась через комунальні підприємства – дослідження
19:08
Китай вивів на орбіту групу супутників дистанційного зондування Землі
18:38
Україна і Польща об'єднали зусилля для протидії "Північному потоку-2"
18:24
Австрія подарує 1 млн доз вакцини від коронавірусу Західним Балканам
Усі новини...