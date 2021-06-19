Три человека погибли в результате разлива химикатов в Чехии

Трое людей погибли в результате разлива химикатов в чешском городе Пльзень.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Утечка опасных химикатов произошла в пятницу на территории компании, занимающейся переработкой жидких промышленных шламов.

В момент утечки на территории находились семь человек. Трое покинули здание, четверых пришлось реанимировать, двое из них скончались в больнице в тот же день. Еще один скончался в больнице в субботу утром. Четвертый пострадавший остается больнице.

Жителям района утечка не угрожала, опасные вещества в канализацию не попадали. Пожарные в пятницу посоветовали людям не открывать окна.

Позже стало известно, что в компании SUEZ произошла утечка химикатов на основе серы в больших концентрациях.

Ее генеральный директор Зденек Хорсак заявил, что компания сотрудничает с полицией и пытается как можно быстрее выяснить, что произошло.