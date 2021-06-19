Україна і Молдова домовилися пришвидшити взаємне визнання ID-карток

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив зі своїм молдовським колегою укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами.

Зустріч пройшла на полях Анталійського дипломатичного форуму, повідомили "Європейській правді" в пресслужбі МЗС України.

Ключовою темою розмови став розвиток формату Асоційованого Тріо України, Грузії та Молдови в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство".

"Міністри домовилися провести консультації, аби пришвидшити укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами. Вони також обговорили хід реалізації інфраструктурних проєктів", - йдеться у повідомленні.

Кулеба висловив сподівання, що позачергові парламентські вибори у Молдові 11 липня пройдуть у відкритий, демократичний і конкурентний спосіб, без втручання з боку Росії.

Раніше Кулеба обговорив з главою МЗС Грузії визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу.