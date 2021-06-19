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Украина и Молдова договорились ускорить взаимное признании ID-карт

Суббота, 19 июня 2021, 17:31
Украина и Молдова договорились ускорить взаимное признании ID-карт

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил со своим молдавским коллегой заключение соглашения о взаимном признании ID-карточек для упрощения движения между странами.

Встреча прошла на полях Анталийского дипломатического форума, сообщили "Европейской правде" в пресс-службе МИД Украины.

Ключевой темой разговора стало развитие формата Ассоциированного Трио Украины, Грузии и Молдовы в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

"Министры договорились провести консультации, чтобы ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карточек для упрощения движения между странами. Они также обсудили ход реализации инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении.

Кулеба выразил надежду, что внеочередные парламентские выборы в Молдове 11 июля пройдут в открытый, демократический и конкурентный способ, без вмешательства со стороны России.

Ранее Кулеба обсудил с главой МИД Грузии признание свидетельств о вакцинации от коронавируса.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МолдоваУкраинапаспорт
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