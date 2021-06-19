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Україна і Польща об'єднали зусилля для протидії "Північному потоку-2"

Субота, 19 червня 2021, 18:38
Україна і Польща об'єднали зусилля для протидії Північному потоку-2

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау обговорили ситуацію навколо російського газопроводу "Північний потік-2" та скоординували позиції щодо протидії його втіленню.

Про це йшлося під час їхньої зустрічі на полях Анталійського дипломатичного форуму, повідомили "Європейській правді" в пресслужбі МЗС України.

"Дмитро Кулеба та Збігнєв Рау підтвердили, що російський проєкт "Північний потік-2" несе загрози для безпеки обидвох країн і Європи загалом, скоординували позиції щодо протидії його втіленню", - йдеться у заяві.

Кулеба висловив вдячність за незмінну підтримку Польщею курсу України на членство в ЄС і НАТО.

Він також обговорив із польським колегою подальші кроки, які Альянс може здійснити для пришвидшення євроатлантичної інтеграції України та зміцнення обороноздатності нашої держави.

Керівники зовнішньополітичних відомств обговорили підготовку до зустрічі Люблінського трикутника, яка відбудеться невдовзі у Вільнюсі.

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" - Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга.

Президент США пояснив своє рішення не застосовувати санкції  тим, що проєкт вже фактично добудований, а також небажанням зашкодити відносинам з Німеччиною.

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і вважає, що умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

"Українська правда" в Threads

Теми: Північний потік-2ПольщаУкраїнаРосіягаз
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